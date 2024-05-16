"ПРИШЁЛ НА УРОКИ ВЕСЬ В СИНЯКАХ": ПОЧТИ ГОД ПЕНСИОНЕРКА ПЫТАЛАСЬ ЗАЩИТИТЬ ПРАВНУКА ОТ ОТЧИМА, ПОКА ЧИНОВНИКИ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ

татьяна кирк Да какая она жертва ! Когда мальчик попал в больницу , надо было просто убить этого нелюдя, и нормальный суд её бы оправдал ! Но как можно было терпеть подобное с сыном ? И правильно, что ополчились. Матери жизни не жалеют ради своих сыновей, а тут- электрошокер ! Просто гадина ! А с опекой и остальными гос. органами всё понятно. У прабабушки просто не было денег для взяток. У нас же именно так всё решается !

Николай Николаевич Какая опека будет связываться с агрессором? Это же не одинокая мать или бабушка,или непьющий отец.