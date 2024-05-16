БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"ПРИШЁЛ НА УРОКИ ВЕСЬ В СИНЯКАХ": ПОЧТИ ГОД ПЕНСИОНЕРКА ПЫТАЛАСЬ ЗАЩИТИТЬ ПРАВНУКА ОТ ОТЧИМА, ПОКА ЧИНОВНИКИ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ

"ПРИШЁЛ НА УРОКИ ВЕСЬ В СИНЯКАХ": ПОЧТИ ГОД ПЕНСИОНЕРКА ПЫТАЛАСЬ ЗАЩИТИТЬ ПРАВНУКА ОТ ОТЧИМА, ПОКА ЧИНОВНИКИ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ

Валентина Андреевна М. - жительница небольшого города Мончегорска, которая пыталась обратиться во все инстанции, чтобы спасти единственного правнука, которого регулярно избивал отчим.

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Комментарии
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татьяна кирк
Да какая она жертва !  Когда мальчик попал в больницу , надо было просто убить этого нелюдя, и нормальный суд её бы оправдал !  Но как можно было  терпеть подобное с сыном ? И правильно,  что ополчились.   Матери жизни не жалеют ради своих сыновей, а тут- электрошокер !  Просто гадина !  А с опекой  и остальными гос. органами всё понятно.  У прабабушки просто не было денег для взяток.  У нас же именно так всё решается !
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9 час.
Николай Николаевич
Какая опека будет связываться с агрессором? Это же не одинокая мать или бабушка,или непьющий отец.
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8 час.
Татьяна Бушмелева
Мать, конечно сволочь - если боялась побоев и ради себя подставила под кулаки садисту на потеху сына. Но и те кто ополчился тоже не святые - ополчились тогда когда власть отреагировала. Ведь в основном это общие знакомые, и видели да &quot;не замечали&quot; - &quot;не лезли не в своё дело&quot;. Опека могла бы поднять жопу и осмотреть мальчишку, да и пора бы уже и психолога в штате иметь что бы в такие ситуации не попадать раз сами жизненного опыта не имеют.
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3 час.

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