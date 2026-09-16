Полянский исключил участие ОБСЕ в урегулировании на Украине

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация не является площадкой для обсуждения завершения конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Шеремет н...
- ОЖ Депутат Шеремет н...
- ОЖ Жителей Алешек за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым