Индия успешно запустила в космос станцию Aditya-L1 для изучения Солнца Елена Галицкая2 сентября Индия достигла нового важного момента в области космических исследований, успешно запустив станцию Aditya-L1, предназначенную для изучения Солнца.
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