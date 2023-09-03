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Индия успешно запустила в космос станцию Aditya-L1 для изучения Солнца

Индия успешно запустила в космос станцию Aditya-L1 для изучения Солнца

Индия успешно запустила в космос станцию Aditya-L1 для изучения Солнца Елена Галицкая2 сентября Индия достигла нового важного момента в области космических исследований, успешно запустив станцию Aditya-L1, предназначенную для изучения Солнца.

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