Третий день выборов в Татарстане: розыгрыш призов, телемарафон, концерт звезд

Сегодня последний, третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Татарстанцы могут отдать свой голос за кандидата по одномандатному округу и политическую партию, которые будут отстаивать их интересы в федеральном парламенте.
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