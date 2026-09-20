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Татар-информ

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Третий день выборов в Татарстане: розыгрыш призов, телемарафон, концерт звезд

Третий день выборов в Татарстане: розыгрыш призов, телемарафон, концерт звезд

Сегодня последний, третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Татарстанцы могут отдать свой голос за кандидата по одномандатному округу и политическую партию, которые будут отстаивать их интересы в федеральном парламенте.

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