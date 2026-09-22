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Мовсар Евлоев – про свист болельщиков: «Брат писал по ходу пресс-конференции: «Можно я с ними пообщаюсь?» Потом бы пришлось с ментами решать»

Боец UFC Мовсар Евлоев прокомментировал свист болельщиков на пресс-конференции к поединку против Алекса Волкановски .

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