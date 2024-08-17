Ученые назвали вредные продукты, которые содержат много скрытого сахара

Ученые из США провели исследование и установили, что алкогольные и энергетические напитки, а также хлеб, выпечка и хлопья являются источниками «скрытого» сахара и вредны для здоровья в больших количествах.
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