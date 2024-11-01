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Дай!

Дай!

Косплеер недоделанныйЯ фиксирую это просто для истории. Как в своё время фиксировали весь бред Гитлера относительно армии Венка и «Штайнер придёт, порядок наведёт», так и я фиксирую прогрессирующую мегаломанию Зеленского (для психиатров и историков).

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Наркоман уже самоходного деда довел по полного маразма. Дед уже на детей бросается и кусает их.
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17 час.
ЮК
Юрий Костюнин
Жидёнок всё забыл, чему его учили в школе про ВОВ.  Гадёныш.
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13 час.
Александр Николаевич
Не нужно обзывать ПОРХАТОГО, если самих хохлов все ЭТО совершенно не волнует...!!! Пусть цирк на дроте продолжается!!!
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9 час.

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