Косплеер недоделанныйЯ фиксирую это просто для истории. Как в своё время фиксировали весь бред Гитлера относительно армии Венка и «Штайнер придёт, порядок наведёт», так и я фиксирую прогрессирующую мегаломанию Зеленского (для психиатров и историков).