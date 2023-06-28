Мостовой о Мажиче: «Ничего не изменится. Рядом с судьями должны быть люди, всю жизнь игравшие в футбол. Они уменьшат количество ошибок»

Сербский арбитр возглавил департамент судейства РФС. «От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришел сейчас.
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