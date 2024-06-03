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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нижний Новгород» и Сергей Зоткин продлили контракт на 2 года

Стороны продлили контракт на 2 года. В сезоне-23/24 атакующий защитник (20 лет, 190 см) в рамках Единой лиги ВТБ набирал 2,5 очка и 1,2 передачи в среднем за игру за 9 минут на площадке.

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