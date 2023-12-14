Впервые с 2021 года президент Путин проведут Прямую линию Ирэн Орлонская14 декабря текущего года состоится долгожданное событие для российской общественности — президент России Владимир Путин впервые с 2021 года выйдет на прямую связь с гражданами и ответит на их вопросы в рамках 20-й прямой линии.
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