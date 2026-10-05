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Новости Липецка

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В Липецке арестовали машины восьми должников с долгами свыше 2,5 млн рублей

В Липецке арестовали машины восьми должников с долгами свыше 2,5 млн рублей

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели в Липецке рейд по выявлению водителей с неоплаченными долгами и нарушениями ПДД.

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