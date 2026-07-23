Игроки «Зенита» Сантос и Энрике пропустят матч с «Акроном»

Стартовая встреча нового чемпионата России пройдет в Самаре 25 июля. Бразильские игроки «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос не сыграют с «Акроном» в матче первого тура российского чемпионата, сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
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