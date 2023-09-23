Генпрокуратура России снова вырывает зубы коррупции

Валерий Фоменков

Кому вы пытаетесь впарить то, чего нет? Это просто смешно! Где сегодня Чубайс? А главное, с чем он, не спеша, покинул Россию? Ни копейки страна не вернула. Жулика проводили за границу, чуть ли не с почестями. И после этого всего заявлять что-то о какой-то системе, по которой работает президент? Да они же с Чубайсом заодно! Только такой вывод напрашивается у простого россиянина, коих, напомню порядка 150 млн., за исключением одной-двух сотен барыг, или как они себя ласково называют, "олигархов".