Пилот «Мерседеса» Рассел признал преимущество «Феррари» после свободных заездов в Венгрии

Пилот команды «Мерседес» Джордж Рассел поделился своими впечатлениями по итогам пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии, отметив, что команда «Феррари» выглядит сильнее остальных соперников на трассе.
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