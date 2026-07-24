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Регионы России

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Пилот «Мерседеса» Рассел признал преимущество «Феррари» после свободных заездов в Венгрии

Пилот «Мерседеса» Рассел признал преимущество «Феррари» после свободных заездов в Венгрии

Пилот команды «Мерседес» Джордж Рассел поделился своими впечатлениями по итогам пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии, отметив, что команда «Феррари» выглядит сильнее остальных соперников на трассе.

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