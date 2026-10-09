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Газета.ру

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Трамп стал героем мемов после того, как не получил Нобелевскую премию мира

Трамп стал героем мемов после того, как не получил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп стал героем мемов в соцсетях после того, как не получил Нобелевскую премию мира.

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