РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Ирина Алкснис За последние годы мир видел немало примеров политических движений и волнений, в основе которых лежали откровенно неумные, а то и просто самоубийственные для соответствующей страны идеи и представления.
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Какой народ? Кто их спрашивать будет?
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4 час.
Геннадий Бережнов
В Абхазии 51% абхазов, а 90% имеют российские паспорта из 244 тыс. чел! И не могут определиться что им нужно. Политика наша на содержание Абхазии не приведёт к результату. И пора её пересмотреть!
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2 час.
М
ММ
Плохо, даже скорее отвратительно работают наши спецслужбы!
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1 час.
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