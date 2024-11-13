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Спички - не игрушка

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Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Ирина Алкснис За последние годы мир видел немало примеров политических движений и волнений, в основе которых лежали откровенно неумные, а то и просто самоубийственные для соответствующей страны идеи и представления.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Какой народ? Кто их спрашивать будет?
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4 час.
Геннадий Бережнов
В Абхазии 51% абхазов, а 90% имеют российские паспорта из 244 тыс. чел! И не могут определиться что им нужно. Политика наша  на содержание Абхазии не приведёт к результату. И пора её пересмотреть!
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2 час.
М
ММ
Плохо, даже скорее отвратительно работают наши спецслужбы!
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1 час.

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