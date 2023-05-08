Жителям Петербурга пообещали потепление на этой неделе

В Петербурге продолжается постепенное повышение температуры воздуха. В понедельник, 8 мая, метеорологические условия будет формировать северная периферии антициклона, в своем Telegram-канале ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.
В Петербурге продолжается постепенное повышение температуры воздуха. В понедельник, 8 мая, метеорологические условия будет формировать северная периферии антициклона, в своем Telegram-канале ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.
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