Журнал «Профиль»

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Жителям Петербурга пообещали потепление на этой неделе

Жителям Петербурга пообещали потепление на этой неделе

В Петербурге продолжается постепенное повышение температуры воздуха. В понедельник, 8 мая, метеорологические условия будет формировать северная периферии антициклона, в своем Telegram-канале ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.

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