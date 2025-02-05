Вильфанд предупредил о шторме на юге России

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Близкая к климатической норме погода установится на юге европейской России, в то время как в регионах ожидается штормовая погода у черноморского побережья, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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