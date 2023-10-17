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Русская армия начала применять колесный вариант огнеметной системы ТОС «Солнцепек»

Русская армия начала применять колесный вариант огнеметной системы ТОС «Солнцепек»

Она отличается большей мобильностью и термобарическими снарядами большей дальности.Русская тяжелая огнеметная система ТОС «Солнцепек», которая стала настоящим кошмаром для боевиков ВСУ, получила новую колесную базу вместо гусеничной и начала применяться на фронте.

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