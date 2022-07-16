Аномальная жара привела к смерти 237 человек за пять дней в Испании

Photo by Henrique Ferreira on Unsplash Испания столкнулась с аномально жаркой погодой, которая за пять дней привела к смерти 237 человек, следует из данных Института здоровья Карлоса III, подведомственного министерству здравоохранения страны.
Photo by Henrique Ferreira on Unsplash Испания столкнулась с аномально жаркой погодой, которая за пять дней привела к смерти 237 человек, следует из данных Института здоровья Карлоса III, подведомственного министерству здравоохранения страны.
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