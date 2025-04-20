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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не «Спартак» заслужил эту победу, а «Акрон» подарил ее. Команда горит третий матч подряд, это уже системно». Шикунов о красно-белых

Красно-белые обыграли «Акрон» (3:2), уступая в счете до 61-й минуты матча. – Это уже третий матч подряд так.

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