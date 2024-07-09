Семья, DOGMA, приключение: в Краснодаре состоялся яркий праздник в ЖК «Самолет»В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, в микрорайоне «Самолет» прошел тематический праздник.
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