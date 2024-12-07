Российский тяжелоатлет Саяхов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Об этом сообщает пресс‑служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA). 33-летний Саяхов, завершивший карьеру, получил дисквалификацию на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), срок его отстранения истечет 20 июня 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии