Где окажется вершина новой волны роста Bitcoin. Эксперты выбирают между $200тыс и $400 тыс

Согласно историческим тенденциям, Биткоин перешел в финальную стадию бычьего цикла. Многие эксперты указывают на четвертый квартал 2024 года как на потенциальный период переписывания исторических максимумов.
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