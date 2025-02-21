В Екатеринбурге задержанный топ-силовик замял дело об избиении бизнесмена

Задержанный начальник екатеринбургского отдела полиции №2 (Кировский район) подполковник Александр Банников подозревается в получении взятки от хулиганов, которые жестоко избили директора базы отдыха «Золотые Пески» Василия Жуйкова.
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