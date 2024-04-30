ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серега
    Охренели таджики!"И не надо нас пу...
  • Лидия
    Ещё одного нахлебника стряхнём со своего довольствия, пусть китайцы ими занимаются. Тогда уже им придётся выучить кит...Казахи выдворяют ...
  • Лидия
    Они наши лучшие союзники, пока получают день от нас. А если найдётся желающий их содержать, быстро перебегут."И не надо нас пу...

"И не надо нас пугать!": В Таджикистане недовольны действиями России. Душанбе заявил, что готов вывести российскую базу

"И не надо нас пугать!": В Таджикистане недовольны действиями России. Душанбе заявил, что готов вывести российскую базу

Интересная жизнь с Vera Star Между Россией и Таджикистаном, случился дипломатический скандал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Матвеев
Все что угодно, но я хочу жить в России- матушке, а не пригороде Таджикистана. Про какую цивилизацию и стратегических партнеров таджики заикаются?
Ответить
50 мин.
Лидия
Они наши лучшие союзники, пока получают день от нас. А если найдётся желающий их содержать, быстро перебегут.
Ответить
50 мин.
С
Серега
Охренели таджики!
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх