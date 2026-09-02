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Газета.ру

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"Лига Ставок" стала премиальным партнером ХК "Шанхай Дрэгонс"

"Лига Ставок" стала премиальным партнером ХК "Шанхай Дрэгонс"

«Лига Ставок» стала премиальным партнером петербургского хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс». Партнерское соглашение стороны подписали в Доме спорта «Лиги Ставок».

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