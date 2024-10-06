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В Сакском районе подросток на мопеде сбил ребёнка на самокате

В Сакском районе подросток на мопеде сбил ребёнка на самокате

В Сакском районе подросток на мопеде сбил ребёнка на самокате По предварительным данным, 5 октября в 19:30 на улице Гагарина в селе Уютное Сакского района, несовершеннолетний водитель мопеда YAMAHA JOG при обгоне сбил ребёнка 2011 года рождения, который управлял самокатом и двигался по правому краю проезжей части во встречном направлении.

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