Путин заявил о выходе на новый уровень сотрудничества РФ и КНР в военной сфере

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юсю заявил, что контакты между Москвой и Пекином в военно-технической сфере вышли на новый уровень, передает РИА Новости.
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