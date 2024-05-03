Зур тизлектә барганда автомобиль шуып китте, аннары турайды. Мин 2 тапкыр аттым. Басуда фермер атып үтергән күрше кызы Элинаның бабасы: «Дуслары килде, шашлык ясадылар» https://intertat.
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Зур тизлектә барганда автомобиль шуып китте, аннары турайды. Мин 2 тапкыр аттым. Басуда фермер атып үтергән күрше кызы Элинаның бабасы: «Дуслары килде, шашлык ясадылар» https://intertat.