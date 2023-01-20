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Во Владимирской области высадился «Студенческий десант»

Во Владимирской области в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники разных подразделений полиции приняли на стажировку студентов учебных заведений.

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