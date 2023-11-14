Тигр напал на сторожа пасеки в Приморье, мужчина выжил

В Приморском крае тигр напал на мужчину, который работал сторожем на пасеке в Кировском районе.Нападение произошло 13 ноября около пяти часов, мужчина набирал воду в ручье, и в этот момент на него напал тигр.
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