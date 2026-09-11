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МОСИНФОРМ

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Москва помогла сформировать стратегию развития Горно-Алтайска до 2035 года

Москва помогла сформировать стратегию развития Горно-Алтайска до 2035 года

Специалисты Института генплана Москвы разработали мастер-план Горно-Алтайска. Это стало примером успешного межрегионального сотрудничества.

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