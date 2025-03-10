НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Прокуратура Калуги добилась выплаты 1,6 млн рублей вдове ветерана

Прокуратура Калуги добилась выплаты 1,6 млн рублей вдове ветерана

Прокуратура Мосальского района Калужской области провела проверку по обращению вдовы фронтовика. В ходе проверки установили, что женщина имеет законное право на получение единовременной выплаты для строительства или покупки жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх