Прокуратура Калуги добилась выплаты 1,6 млн рублей вдове ветерана

Прокуратура Мосальского района Калужской области провела проверку по обращению вдовы фронтовика. В ходе проверки установили, что женщина имеет законное право на получение единовременной выплаты для строительства или покупки жилья.
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