Песков: Россия выступает не за перемирие с Украиной, а за устойчивый мир

Россия выступает не за перемирие с Украиной, а за устойчивый мир, напомнил в ходе брифинга 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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