Бразилия задумалась над новым секвестром

Правительство Бразилии рассматривает возможность дополнительных мер по сокращению расходов. Ранее принятый пакет мер по секвестру бюджета не смог успокоить инвесторов, обеспокоенных приверженностью президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы к фискальной ответственности.
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