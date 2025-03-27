В Петербурге спокойно: как патрули Росгвардии помогают обеспечивать порядок на улицах

День войск национальной гвардии отмечается 27 марта День войск национальной гвардии приурочен к дате подписания в 1811 году императором Александром I Указа о формировании батальонов внутренней стражи, которые должны были отвечать за «охранение тишины и спокойствия в государстве».
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