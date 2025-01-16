Потепление в Петербурге делает свое дело. На карнизах домов гирляндой растянулись сосульки, а с крыш поползли вниз глыбы снега и льда.
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Потепление в Петербурге делает свое дело. На карнизах домов гирляндой растянулись сосульки, а с крыш поползли вниз глыбы снега и льда.