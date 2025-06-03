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Опрос KP.RU: большинство россиян предпочитают отдых по системе «все включено»

Опрос KP.RU: большинство россиян предпочитают отдых по системе «все включено»

В текущем году не впервые обсуждается возможный отказ от системы «все включено» в отелях Турции. Тем не менее, отели с all inclusive продолжают оставаться популярными как на отечественных курортах, так и за рубежом.

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