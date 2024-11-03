Останки пропавшего альпиниста нашли спустя 100 лет

Люди пытались покорить Эверест с 1920-х годов. Лишь в 1953 году Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари успешно достигли вершины и доказали, что они покорили Эверест.
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