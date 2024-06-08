В Кемерове арестовали директора и мастера компании, выпустившей в рейс неисправный трамвай

В результате ДТП погиб один человек, 146 пострадалиЦентральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Павла Мальцева, выпустившего на линию трамвай с неисправными проводами, сообщает корреспондент ТАСС.