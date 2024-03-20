Детский спектакль «Заговор ведьм»

Очаровательные колдуньи приглашают в мир магических проделок. Колоритные персонажи не оставят равнодушных среди зрителей всех возрастов, а захватывающий сюжет и добрый юмор заставят внимательно следить за происходящим и от души посмеяться.
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