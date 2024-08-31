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Самые низкие зарплаты в России, заработки электромонтажников и очередной минимум безработицы

Самые низкие зарплаты в России, заработки электромонтажников и очередной минимум безработицы

1. Мы часто обсуждаем с вами профессии с высокими зарплатами — айтишников, курьеров и так далее. А вот данные о специальностях, где зарплаты низки (ссылка): Наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.

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Комментарии
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Астон Мартин
а разве существует какой то общероссийский циркуляр по зарплатам , или руководители предприятий сами устанавливают ???🤔
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17 час.

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