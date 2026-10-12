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Акции AEP Plantation падают на 8% из-за предупреждения об Эль-Ниньо

Акции AEP Plantation падают на 8% из-за предупреждения об Эль-Ниньо

Акции британского оператора пальмовых плантаций AEP Plantations подешевели более чем на 8% в понедельник после предупреждения о возможном влиянии Эль-Ниньо и продолжительной засухи на урожай 2027 года.

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