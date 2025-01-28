За информацию об украденных сокровищах даков объявлена награда в 100 000 евро

Голландский предприниматель из Бухареста предлагает вознаграждение в размере 100 000 евро за информацию, которая поможет вернуть золотые художественные ценности, украденные в субботу утром из музея Дрентс в Ассене, пишет издание De Telegraaf.
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