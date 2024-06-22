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Захарова заявила о готовности России к ответным мерам в случае закрытия визовых центров в США

Захарова заявила о готовности России к ответным мерам в случае закрытия визовых центров в США

Представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Россия не останется в стороне в случае, если США закроет российские визовые центры и отменит налоговые льготы для российских дипломатов.

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