Российские авторы подали в суд на владельца "Мутабора" из-за музыки

Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба "Мутабор" из-за музыкальных композиций, которые использовались в заведении, сообщаетТАСС, ссылаясь на Арбитражный суд Москвы, который зарегестрировал иск.
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