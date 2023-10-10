Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

303 подписчика

«ВСУ посыпались»: Российские войска начали штурм подземных бункеров Авдеевки

«ВСУ посыпались»: Российские войска начали штурм подземных бункеров Авдеевки

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «МК» рассказал о беспрецедентной операции ВС РФ против мощного укрепрайона ВСУ в Авдеевке с решительными целями полностью разгромить эту группировку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх