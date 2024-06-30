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Царьград

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Болезнь вейперов: врач перечислил три главных симптома EVALI

Болезнь вейперов: врач перечислил три главных симптома EVALI

EVALI, или болезнь вейперов - опасное состояние, которое может привести к летальному исходу. Врач перечислил её основные симптомы Согласно статистике, в России постепенно снижается количество людей, которые курят сигареты.

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