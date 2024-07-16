Жилищно-коммунальные службы Восточного военного округа приступили к проведению работ капитального ремонта

В настоящее время специалисты ремонтных бригад приступили к демонтажным работам на котельных, включенных в программу капитального ремонта, а также проведению земляных работ по вскрытию теплотрасс, для последующей замены инженерных сетей.
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